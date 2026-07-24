Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Hückeswagener Eiscafé

Hückeswagen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (22./23. Juli) sind Unbekannte in ein Eiscafé in der Straße "Bahnhofsplatz" eingebrochen. Die Kriminellen hebelten die Notausgangstür auf, gelangten in die Räumlichkeiten und durchwühlten Schränke und Schubladen unterhalb des Verkaufstresens. Die Einbrecher entkamen unerkannt mit einem mittleren dreistelligen Bargeldbetrag.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergsicher-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell