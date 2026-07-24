Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Hausbewohner überrascht Einbrecher

Nümbrecht (ots)

Unschön überrascht wurde der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Göpringhauser Straße am vergangenen Donnerstag (23. Juli). Als der Mann gegen 17 Uhr nach Hause kam und in seine Küche ging, traf er auf einen ihm Unbekannten, der sich in der Mikrowelle Essen aufwärmte. Beim Erblicken des Hausbewohners flüchtete der Fremde über die Terrassentür nach draußen. Alarmierte Polizeibeamte konnten den Flüchtigen nicht mehr antreffen. Während der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass der Einbrecher die Räumlichkeiten durchwühlt - und diverse Lebensmittel aus dem Vorrat des Hauseigentümers verzehrt hatte. Wie der Unbekannte in das Wohnhaus gelangen konnte, muss noch ermittelt werden. Geflüchtet ist der Kriminelle in den Schuhen des Hausbewohners. Seine eigenen Schuhe sowie seine Jacke ließ er im Wohnhaus zurück.

Der Einbrecher wird als ca. 1,70 m groß, von athletischer Statur und mittleren Alters beschrieben. Er hatte kurze, dunkle Haare und einen Bart. Seine Haut war gebräunt. Bekleidet war der Unbekannte mit einem weißen T-Shirt und einer hellen Jeans. Auf seiner Flucht trug er die Wanderstiefel des Bestohlenen.

Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergsicher-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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