PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Hausbewohner überrascht Einbrecher

Nümbrecht (ots)

Unschön überrascht wurde der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Göpringhauser Straße am vergangenen Donnerstag (23. Juli). Als der Mann gegen 17 Uhr nach Hause kam und in seine Küche ging, traf er auf einen ihm Unbekannten, der sich in der Mikrowelle Essen aufwärmte. Beim Erblicken des Hausbewohners flüchtete der Fremde über die Terrassentür nach draußen. Alarmierte Polizeibeamte konnten den Flüchtigen nicht mehr antreffen. Während der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass der Einbrecher die Räumlichkeiten durchwühlt - und diverse Lebensmittel aus dem Vorrat des Hauseigentümers verzehrt hatte. Wie der Unbekannte in das Wohnhaus gelangen konnte, muss noch ermittelt werden. Geflüchtet ist der Kriminelle in den Schuhen des Hausbewohners. Seine eigenen Schuhe sowie seine Jacke ließ er im Wohnhaus zurück.

Der Einbrecher wird als ca. 1,70 m groß, von athletischer Statur und mittleren Alters beschrieben. Er hatte kurze, dunkle Haare und einen Bart. Seine Haut war gebräunt. Bekleidet war der Unbekannte mit einem weißen T-Shirt und einer hellen Jeans. Auf seiner Flucht trug er die Wanderstiefel des Bestohlenen.

Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergsicher-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 23.07.2026 – 12:07

    POL-GM: Hinweise nach Unfall zwischen E-Scooter-Fahrer und Fahrradfahrer gesucht

    Waldbröl (ots) - Gegen 20:50 Uhr am Dienstag (21. Juli) fuhr ein 65-jähriger Radfahrer aus Waldbröl auf dem Geh- und Radweg der Kaiserstraße in Richtung Kreisverkehr (Boxberg). Beim Überqueren der Straße an der Verkehrsinsel überholte ihn plötzlich ein E-Scooter-Fahrer von hinten und schnitt ihm den Weg ab. Der 65-Jährige beschleunigte, um dem E-Scooter-Fahrer ...

    mehr
  • 23.07.2026 – 12:00

    POL-GM: Unbekannte steigen in ehemalige Bibliothek ein

    Gummersbach (ots) - Zwischen dem 26. Mai, 9 Uhr, und dem 22. Juli (Mittwoch), 9 Uhr, sind Kriminelle in die ehemalige Stadtbibliothek in der Moltkestraße eingebrochen. Die Einbrecher schlugen eine Fensterscheibe ein und gelangten in die Räumlichkeiten. Im Inneren durchwühlten sie mehrere Kartons. Nach aktuellem Kenntnisstand gingen die Unbekannten jedoch leer aus. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gummersbach unter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren