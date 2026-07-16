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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Nach Raubdelikt Widerstand geleistet

Gummersbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch (15. Juli) auf Donnerstag hielt sich ein 43-jähriger Gummersbacher gemeinsam mit zwei weiteren Personen in der Andienungsstraße, unweit des Busbahnhofs, auf. Gegen 0:10 Uhr näherten sich ihnen mehrere Personen und schlugen zunächst auf einen 28-jährigen Gummersbacher ein, wodurch dieser leichte Verletzungen erlitt. Anschließend forderte ein Mann aus der Gruppe von dem 43-Jährigen unter Androhung von Schlägen die Herausgabe von Bargeld. Dieser übergab dem Täter einen niedrigen zweistelligen Eurobetrag. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei einen Tatverdächtigen in unmittelbarer Tatortnähe vorläufig festnehmen. Dabei handelt es sich um einen 26-Jährigen ohne festen Wohnsitz. Bei der Festnahme leistete der 26-Jährige, der unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, Widerstand und schlug nach einem Polizeibeamten. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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