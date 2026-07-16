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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Fußgängerin angefahren und geflüchtet

Lindlar (ots)

Am Dienstagnachmittag (14. Juli) wollte eine 13-jährige Fußgängerin aus Lindlar gegen 15:25 Uhr die Straße "Kirchplatz" überqueren. Dabei wurde sie, unweit der Einmündung "Dr.-Meinerzhagen-Straße" von einem bislang unbekannten Autofahrer angefahren und leicht verletzt. Der Autofahrer setzte anschließend, ohne anzuhalten, seine Fahrt fort. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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