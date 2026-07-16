POL-GM: Fußgängerin angefahren und geflüchtet

Gummersbach (ots) - Am Dienstag (14. Juli, 2:07 Uhr) sind vier Unbekannte in eine Firma in der Robert-Bosch-Straße in Windhagen eingebrochen. Die Kriminellen schlugen das Fenster einer Lagerhalle ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Auf Videoaufzeichnungen ist zu erkennen, wie sich vier männliche Personen dem Gebäude nähern; einer der Tatverdächtigen wird kurz darauf von einer weiteren Kamera gefilmt, wie er ...

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