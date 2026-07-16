Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Fußgängerin angefahren und geflüchtet
Lindlar (ots)
Am Dienstagnachmittag (14. Juli) wollte eine 13-jährige Fußgängerin aus Lindlar gegen 15:25 Uhr die Straße "Kirchplatz" überqueren. Dabei wurde sie, unweit der Einmündung "Dr.-Meinerzhagen-Straße" von einem bislang unbekannten Autofahrer angefahren und leicht verletzt. Der Autofahrer setzte anschließend, ohne anzuhalten, seine Fahrt fort. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell