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POL-GM: Drei beteiligte Autos bei Auffahrunfall

POL-GM: Drei beteiligte Autos bei Auffahrunfall
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Gummersbach (ots)

Drei Autos waren bei einem Auffahrunfall in Gummersbach am Dienstagmorgen (14. Juli) beteiligt. Eine 56-Jährige aus Gummersbach war gegen 8:50 Uhr mit ihrem VW auf der Westtangente in Richtung Wiehl unterwegs.

Im Kreuzungsbereich "Westtangente/Steinenbrückstraße/Kirchfeldstraße" fuhr die 56-Jährige auf den Skoda einer 37-jährigen Gummersbacherin auf, die verkehrsbedingt angehalten hatte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda gegen das Heck eines Ford Rangers geschoben. Der 55-jährige Ranger-Fahrer aus Wipperfürth sowie die 56-Jährige kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Skoda-Fahrerin überstand den Unfall verletzungsfrei.

Die drei beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe wurde die Fahrbahn durch die Straßenmeisterei abgestreut. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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