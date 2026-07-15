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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Gestohlenes Auto bei Verkehrskontrolle aufgetan

Wiehl (ots)

Ein Bezirksdienstbeamter unterzog am 10. Juli (Freitag) ein Auto samt Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Der Polizist war gegen 16:30 Uhr auf der Homburger Straße auf den Skoda mit Wittlicher Kennzeichen aufmerksam geworden, welcher in Richtung des Wiehler Freibads unterwegs war.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Skoda am 7. Juli in Gummersbach gestohlen worden war und dass die angebrachten Kennzeichen nicht auf den Skoda zugelassen waren. Im Rahmen der Kontrolle bemerkte der Beamte zudem Alkoholgeruch bei dem 44-jährigen Fahrer. Ein freiwilliger Atemalkoholvortest ergab einen Wert von über drei Promille. Der 44-jährige Lindlarer wurde zu einer Polizeiwache gebracht, wo er eine Blutprobe abgeben musste.

Es stellte sich weiterhin heraus, dass der Lindlarer keinen Führerschein hatte und mit dem gestohlenen Auto an einer Tankstelle an der Kölner Straße in Engelskirchen und am Rastplatz Aggertal getankt hatte, ohne zu bezahlen. Der Skoda wurde durch die Polizei sichergestellt. Den 44-Jährigen erwartet nun ein umfangreiches Strafverfahren.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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