Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher machen keine Beute

Gummersbach (ots)

Am Dienstag (14. Juli, 2:07 Uhr) sind vier Unbekannte in eine Firma in der Robert-Bosch-Straße in Windhagen eingebrochen. Die Kriminellen schlugen das Fenster einer Lagerhalle ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Auf Videoaufzeichnungen ist zu erkennen, wie sich vier männliche Personen dem Gebäude nähern; einer der Tatverdächtigen wird kurz darauf von einer weiteren Kamera gefilmt, wie er sich in der Lagerhalle bewegt, und versucht eine Notausgangstür zu öffnen. Nach jetzigem Ermittlungsstand wurde nichts gestohlen.

Die vier Unbekannten werden alle als ca. 1,70 m groß, etwa 15-20 Jahre alt und von schlanker Statur beschrieben. Einer der Tatverdächtigen trug ein weißes Poloshirt, eine kurze Jeanshose, helle Schuhe und hatte dunkles, lockiges Haar. Ein weiterer war mit einem schwarzen Kurzarmhemd, einer blauen Jeanshose und dunklen Schuhen mit weißer Sohle bekleidet und hatte braune, mittellange Haare. Der dritte Einbrecher hatte blondes, kurzes Haar und war dunkel gekleidet. Der vierte im Bunde trug ein weißes Oberteil, eine kurze Jeanshose und dunkle Schuhe. Seine Haare waren dunkel und mittellang.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergsicher-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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