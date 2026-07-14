PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher hatten es auf Metall abgesehen

Gummersbach/Wiehl (ots)

Im Zeitraum Freitag (10. Juli) bis Montag verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Firmengelände in der Hagener Straße in Gummersbach-Dümmlinghausen. Anschließend gelangten sie in eine Produktionshalle, wo die Kriminellen Kupferabfälle im Wert eines mittleren vierstelligen Eurobetrags stahlen.

Im gleichen Zeitraum waren Einbrecher in Wiehl-Weiershagen erfolgreich. Die Kriminellen verschafften sich gewaltsam Zugang zu einer Lagerhalle in der Bielsteiner Straße und stahlen Kupferteile im Wert eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrages.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 14.07.2026 – 10:25

    POL-GM: Unfall im Einmündungsbereich

    Wiehl (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Oberwiehl wurde am Montag (13. Juli) ein Kind verletzt. Das 10-jährige Mädchen aus Wiehl war gegen 14:30 Uhr mit ihrem Mountainbike auf dem Gehweg an der Derschlager Straße aus Richtung Oberwiehler Straße in Richtung Dreisbach unterwegs. In Höhe der Einmündung Wilhelm-Grümer-Weg kam es zum Zusammenstoß mit dem Mercedes eines 61-jährigen Wiehlers, der von dem ...

    mehr
  • 14.07.2026 – 10:24

    POL-GM: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

    Gummersbach (ots) - Am Montag (13. Juli) wollte ein 37-jähriger Gummersbacher gegen 22:20 Uhr mit seinem Dacia von der Dieringhauser Straße nach links auf den Parkstreifen vor dem Dieringhauser Bahnhof abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Motorrad eines 27-jährigen Gummersbachers, der in Richtung Brunohl unterwegs war. Der Zweiradfahrer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 11:18

    POL-GM: Sondereinsatz des Verkehrsdienstes

    Oberbergischer Kreis (ots) - Am Freitag (10. Juli, 17 Uhr bis 1 Uhr) war der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis auf den heimischen Straßen unterwegs. An der Aggertalsperre wurden zahlreiche Motorrad- und Pkw-Tuningkontrollen durchgeführt. Im Ergebnis fertigten die Polizistinnen und Polizisten zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen, da die kontrollierten Fahrzeuge nicht den Vorgaben der StVZO ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren