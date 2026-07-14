Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher hatten es auf Metall abgesehen

Gummersbach/Wiehl (ots)

Im Zeitraum Freitag (10. Juli) bis Montag verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Firmengelände in der Hagener Straße in Gummersbach-Dümmlinghausen. Anschließend gelangten sie in eine Produktionshalle, wo die Kriminellen Kupferabfälle im Wert eines mittleren vierstelligen Eurobetrags stahlen.

Im gleichen Zeitraum waren Einbrecher in Wiehl-Weiershagen erfolgreich. Die Kriminellen verschafften sich gewaltsam Zugang zu einer Lagerhalle in der Bielsteiner Straße und stahlen Kupferteile im Wert eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrages.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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