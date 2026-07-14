Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall im Einmündungsbereich

Wiehl (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Oberwiehl wurde am Montag (13. Juli) ein Kind verletzt. Das 10-jährige Mädchen aus Wiehl war gegen 14:30 Uhr mit ihrem Mountainbike auf dem Gehweg an der Derschlager Straße aus Richtung Oberwiehler Straße in Richtung Dreisbach unterwegs. In Höhe der Einmündung Wilhelm-Grümer-Weg kam es zum Zusammenstoß mit dem Mercedes eines 61-jährigen Wiehlers, der von dem untergeordneten Wilhelm-Grümer-Weg auf die Derschlager Straße abbog. Die 10-Jährige wurde schwer verletzt und kam mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus.

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