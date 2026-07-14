POL-GM: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Gummersbach (ots) - Am Montag (13. Juli) wollte eine Polizeistreife gegen 1:30 Uhr einen Motorroller kontrollieren, der ihnen in der Straße "In den Wiesen" entgegenkam. Der Fahrer des Rollers ließ sein Fahrzeug auf dem Boden liegend zurück und flüchtete zu Fuß. Ermittlungen ergaben, dass das Zweirad zuvor in der Gummarstraße gestohlen worden war. Im Verlauf der ...

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