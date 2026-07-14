Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt
Gummersbach (ots)
Am Montag (13. Juli) wollte ein 37-jähriger Gummersbacher gegen 22:20 Uhr mit seinem Dacia von der Dieringhauser Straße nach links auf den Parkstreifen vor dem Dieringhauser Bahnhof abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Motorrad eines 27-jährigen Gummersbachers, der in Richtung Brunohl unterwegs war. Der Zweiradfahrer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.
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