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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Gummersbach (ots)

Am Montag (13. Juli) wollte ein 37-jähriger Gummersbacher gegen 22:20 Uhr mit seinem Dacia von der Dieringhauser Straße nach links auf den Parkstreifen vor dem Dieringhauser Bahnhof abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Motorrad eines 27-jährigen Gummersbachers, der in Richtung Brunohl unterwegs war. Der Zweiradfahrer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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