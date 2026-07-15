Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Diebe auf Schrottplatz unterwegs

Waldbröl (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (13./14. Juli) sind Unbekannte auf einen Schrottplatz in der Adolf-Kolping-Straße in Waldbröl eingedrungen, indem sie das Kettenschloss des Eingangstores aufbrachen. Die Kriminellen stahlen etwa fünf Tonnen Altfelgen mit einem geschätzten Wert im niedrigen fünfstelligen Eurobereich.

Auch in der Nacht (12./13. Juli) zuvor hatten Unbekannte bereits ihr Unwesen auf dem umzäunten Gelände getrieben und 500-700 Liter Dieselkraftstoff aus einem Container gestohlen.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergsicher-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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