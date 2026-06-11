Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Polizeidienststellen wieder telefonisch erreichbar
Betzdorf (ots)
Die Polizei- und die Kriminalinspektion Betzdorf sind wieder auf gewohntem Wege telefonisch erreichbar. Die Störung konnte behoben werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis
Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de
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