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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Polizeidienststellen wieder telefonisch erreichbar

Betzdorf (ots)

Die Polizei- und die Kriminalinspektion Betzdorf sind wieder auf gewohntem Wege telefonisch erreichbar. Die Störung konnte behoben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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