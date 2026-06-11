POL-PDNR: Polizeidienststellen wieder telefonisch erreichbar

Dierdorf (ots) - Am 10.06.2026 kam es gegen 21:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Höhe des Kreisverkehrs Neuwieder Straße/Königsberger Straße. Der Geschädigte befand sich mit seinem Fahrzeug bereits im Kreisverkehr als der Unfallverursacher diesen, ohne Beachtung des bevorrechtigten Fahrzeugführers, ebenfalls befuhr. Hierbei kam es zu einer Kollision zwischen dem bevorrechtigten PKW und einem Verkehrszeichen. Der ...

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