Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher stehlen Mountainbikes

Gummersbach (ots)

Unbekannte verschafften sich am Mittwoch (8. Juli) gegen 2 Uhr Zugang zu einem Wohn- und Geschäftshaus in der Blücherstraße und stahlen aus einem Büroraum zwei Mountainbikes. Eine Zeugin wurde von verdächtigen Geräuschen geweckt und sah zwei Männer, die mit den gestohlenen Fahrrädern in Richtung Körnerstraße flüchteten. Beide waren ca. 170 cm-185 cm groß und dunkel gekleidet. Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein grünes Mountainbike des Herstellers "Yeti" und ein anthrazitfarbenes Mountainbike des Herstellers "Zaskar". Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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