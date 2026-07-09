PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher stehlen Mountainbikes

Gummersbach (ots)

Unbekannte verschafften sich am Mittwoch (8. Juli) gegen 2 Uhr Zugang zu einem Wohn- und Geschäftshaus in der Blücherstraße und stahlen aus einem Büroraum zwei Mountainbikes. Eine Zeugin wurde von verdächtigen Geräuschen geweckt und sah zwei Männer, die mit den gestohlenen Fahrrädern in Richtung Körnerstraße flüchteten. Beide waren ca. 170 cm-185 cm groß und dunkel gekleidet. Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein grünes Mountainbike des Herstellers "Yeti" und ein anthrazitfarbenes Mountainbike des Herstellers "Zaskar". Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 09.07.2026 – 10:06

    POL-GM: Versuchter Einbruch in Gummersbach

    Gummersbach (ots) - In der Nacht von Dienstag (7. Juli) auf Mittwoch versuchten Unbekannte gegen 1:50 Uhr die Tür einer Firmenküche in der Karlstraße aufzuhebeln. Auf der Überwachungskamera sind zwei männliche Personen zu erkennen, die sich zur betreffenden Zeit im Hinterhof des Gebäudes aufhielten. Nachdem es den Einbrechern nicht gelungen war, die Tür zu öffnen, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise ...

    mehr
  • 09.07.2026 – 10:04

    POL-GM: Unbekannte brechen Münzautomat auf

    Wiehl (ots) - In der Nacht von Dienstag (7. Juli) auf Mittwoch brachen Kriminelle zwischen 21 Uhr und 10:30 Uhr einen Münzautomaten auf einem Campingplatz an der Jahnstraße in Bielstein auf. Die Unbekannten erbeuteten eine geringe Menge Bargeld und flüchteten unerkannt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren