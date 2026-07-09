Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

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Marienheide (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Himmerkusen und Hütte wurden am Mittwoch (8. Juli) zwei Autofahrer leicht verletzt. Ein 61-Jähriger aus Bergneustadt war gegen 7:30 Uhr mit seinem Ford auf der Leppestraße von Himmerkusen in Richtung Hütte unterwegs. In einer leichten Rechtskurve geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden Peugeot eines 28-jährigen Marienheiders. Beide Fahrer kamen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Ihre Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

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