Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß
Marienheide (ots)
Bei einem Verkehrsunfall zwischen Himmerkusen und Hütte wurden am Mittwoch (8. Juli) zwei Autofahrer leicht verletzt. Ein 61-Jähriger aus Bergneustadt war gegen 7:30 Uhr mit seinem Ford auf der Leppestraße von Himmerkusen in Richtung Hütte unterwegs. In einer leichten Rechtskurve geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden Peugeot eines 28-jährigen Marienheiders. Beide Fahrer kamen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Ihre Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.
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