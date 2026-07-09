POL-GM: Unbekannte brechen Münzautomat auf

Radevormwald (ots) - Eine Bewohnerin eines Altenwohnheims in Radevormwald erhielt am Montagmittag einen Anruf von einer unbekannten Nummer. Die Anruferin gab an, dass die Ex-Frau eines Angehörigen im Krankenhaus sei und Geld und Schmuck benötigt würden, um eine Arztrechnung zu zahlen, die das Überleben der Frau sichern solle. Die Seniorin glaubte der Anruferin. Gegen 13 Uhr erschien ein Abholer in der Wiesenstraße, ...

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