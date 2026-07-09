Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Unbekannte brechen Münzautomat auf
Wiehl (ots)
In der Nacht von Dienstag (7. Juli) auf Mittwoch brachen Kriminelle zwischen 21 Uhr und 10:30 Uhr einen Münzautomaten auf einem Campingplatz an der Jahnstraße in Bielstein auf. Die Unbekannten erbeuteten eine geringe Menge Bargeld und flüchteten unerkannt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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