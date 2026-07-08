Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Seniorin wird Opfer von Betrügern

Radevormwald (ots)

Eine Bewohnerin eines Altenwohnheims in Radevormwald erhielt am Montagmittag einen Anruf von einer unbekannten Nummer. Die Anruferin gab an, dass die Ex-Frau eines Angehörigen im Krankenhaus sei und Geld und Schmuck benötigt würden, um eine Arztrechnung zu zahlen, die das Überleben der Frau sichern solle. Die Seniorin glaubte der Anruferin. Gegen 13 Uhr erschien ein Abholer in der Wiesenstraße, dem die Seniorin Schmuck und einen mittleren fünfstelligen Geldbetrag überreichte. Der Abholer war etwa 50 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und trug einen Hut. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 3 unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Masche und rät: - Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen, Freunden und Bekannten über diese perfide Masche. Der beste Schutz vor den Betrügern ist Aufklärung und Sensibilisierung. - Seien Sie misstrauisch bei Anrufen, in denen Geldforderungen gestellt werden, insbesondere wenn die Anrufer Druck ausüben oder eine emotionale Notlage ausnutzen. - Beenden Sie das Telefonat und informieren Sie sofort die Polizei über die 110. - Versuchen Sie, die betreffende Person selbst zu erreichen, um die Angaben zu überprüfen. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen, angebliche Mitarbeiter von Polizei, Krankenhäusern, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten.

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