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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Gestohlener Traktor nach Zeugenhinweis aufgefunden

Bergneustadt; Lindlar (ots)

Am Mittwoch (1. Juli) meldete sich eine Zeugin bei der Polizei und gab einen Hinweis zu dem in Bergneustadt gestohlenen Traktor (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/6304109 ). Auf einem Hof in Frielingsdorf trafen die Beamten auf einen Tatverdächtigen: einen 33-Jährigen aus Lindlar. Als die Beamten dem Tatverdächtigen den Durchsuchungsbeschluss erklärten, versuchte dieser zu flüchten und leistete Widerstand. In einer Halle auf dem Hof fanden die Beamten den Traktor, an dem augenscheinlich manipuliert und ein falsches Kennzeichen angebracht worden war. Bei der weiteren Durchsuchung des Hofes, fanden die Polizisten unter anderem Betäubungsmittel in nicht geringer Menge, hohe Summen Bargeld sowie zur Fahndung ausgeschriebenes Werkzeug und eine Langwaffe. Die Beweismittel wurden sichergestellt. Der 33-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Nach einer Vorführung vor Gericht kam er unter Auflagen wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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