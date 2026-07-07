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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Einfamilienhaus - Kriminelle kamen zweimal

Waldbröl (ots)

In der Nacht von Sonntag (5. Juli) auf Montag hebelten Unbekannte zwischen 17 Uhr und 8 Uhr ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Gartenstraße auf. Die Einbrecher durchsuchten die Kellerräume sowie die Räume im Erdgeschoss, entkamen allerdings ohne Beute. In der folgenden Nacht (Montag/Dienstag) wurde der Bewohner des Hauses gegen 1:45 Uhr durch Geräusche geweckt. In seinem Schlafzimmer hielten sich zwei unbekannte Männer auf, die sofort die Flucht ergriffen. Beide waren ca. 170 cm groß und dunkel gekleidet. Einer der Flüchtenden wird als schlank, der Zweite als etwas kräftiger beschrieben. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergsicher-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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