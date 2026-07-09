Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Versuchter Einbruch in Gummersbach

Gummersbach (ots)

In der Nacht von Dienstag (7. Juli) auf Mittwoch versuchten Unbekannte gegen 1:50 Uhr die Tür einer Firmenküche in der Karlstraße aufzuhebeln. Auf der Überwachungskamera sind zwei männliche Personen zu erkennen, die sich zur betreffenden Zeit im Hinterhof des Gebäudes aufhielten. Nachdem es den Einbrechern nicht gelungen war, die Tür zu öffnen, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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