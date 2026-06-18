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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Radfahrerin bei Kollision mit Pkw leicht verletzt - Autofahrer flüchtet

Lindlar (ots)

Eine 29-jährige Rennradfahrerin aus Köln fuhr am Dienstag (16. Juni) gegen 13 Uhr auf dem Geh- und Radweg an der Klauser Straße in Richtung Goethestraße. Als sie an der Einmündung zur Goethestraße geradeaus fahren wollte, bog zeitgleich ein unbekannter Autofahrer von der Klauser Straße nach rechts in die Goethestraße ein. Dabei kam es zur Kollision zwischen der Radfahrerin und dem schwarzen Kombi, woraufhin die 29-Jährige stürzte. Der Fahrer des Kombis setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Verletzte oder eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Radfahrerin zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Hinweise auf den flüchtigen Pkw liegen vor. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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