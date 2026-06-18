Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Handtasche beim Einkauf gestohlen

Wiehl (ots)

Am Mittwoch (17. Juni) kaufte eine 80-Jährige in einem Discounter in der Bechstraße in Bielstein ein. Die Bielsteinerin befand sich gegen 14:10 Uhr in dem Lebensmittelgeschäft. Ihre Handtasche stellte sie in den Einkaufswagen. Wenige Minuten später hatten Unbekannte die Handtasche samt Geldbörse und Handy gestohlen. Hinweise nimmt Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Die Polizei empfiehlt, Geldbörsen, Brieftaschen oder Handys am besten in verschlossenen Innentaschen der Kleidung zu tragen.

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