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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrüche in Gaststätte und Garagen

Gummersbach (ots)

In der Hesselbacher Straße sind Unbekannte am Dienstag (16. Juni) zwischen 19 und 22 Uhr in eine Garage eingebrochen. Die Unbekannten durchwühlten sämtliche Schränke und durchsuchten das in der Garage abgestellte Auto. Beute machten die Einbrecher nicht.

In der Hermann-Renner-Straße brachen Unbekannte gegen 01:25 Uhr am Dienstag (16. Juni) eine Garagentür auf. Augenscheinlich versuchten sie, ein Fahrrad zu entwenden. Auf Aufzeichnungen einer Videoüberwachungskamera sind zwei männliche Personen zu sehen. Beide waren schlank, maskiert und trugen Steppwesten. Nur wenige Häuser weiter entwendeten Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag (15./16. Juni) ein weißes Mountainbike des Herstellers Canyon. Das Mountainbike konnte in der Nachbarschaft aufgefunden werden.

Zwischen 19 Uhr am Montag (15. Juni) und 08:20 Uhr am Dienstag sind Unbekannte in eine Gaststätte in der Kölner Straße (Ecke B55) eingebrochen. Die Einbrecher gelangten über den Biergarten in das Haus und durchsuchten den Barbereich. Sie entkamen mit Bargeld.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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