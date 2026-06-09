Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

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Lindlar (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Frielingsdorf wurden am Montag (8. Juni) zwei Personen leicht verletzt. Gegen 6:40 Uhr wollte eine 23-Jährige aus Engelskirchen mit ihrem Skoda Fabia von der Straße "Kaiserau" (L302) nach links auf die Montanusstraße (L97) abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Opel einer 31-jährigen Gummersbacherin. Beide Fahrerinnen kamen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Ihre Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

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