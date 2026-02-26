Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unbekannter steigt zu Tankstellenmitarbeiterin ins Auto

Bergneustadt (ots)

Als die 50-jährige Mitarbeiterin einer Tankstelle nach Ladenschluss am Mittwochabend (25. Februar, 22:20 Uhr) zu ihrem Auto ging und sich hineinsetzte, lief plötzlich ein Unbekannter auf das Auto zu. Der Mann riss die Beifahrertür auf und setzte sich auf den Beifahrersitz neben die 50-jährige Bergneustädterin. Der Unbekannte hielt einen bislang unbekannten länglichen Gegenstand in der Hand und forderte die 50-Jährige auf, ruhig zu sein. Als die Bergneustädterin den Mann daraufhin anschrie, stieg er wieder aus und flüchtete fußläufig in Richtung Derschlag. Die Bergneustädterin konnte den Unbekannten wie folgt beschreiben: ca. 1,70 - 1,80 m groß, zwischen 30 und 35 Jahre alt und von normaler Statur. Der Unbekannte trug eine schwarze Winterjacke, eine schwarze Jogginghose und weiße Schuhe. Das Gesicht war mit einem Halstuch vermummt, sodass die 50-Jährige lediglich die Augenpartie erkennen konnte. Der Unbekannte sprach Hochdeutsch, ohne erkennbaren Akzent oder Dialekt. Alarmierte Polizeibeamte konnten den Unbekannten nicht mehr antreffen. Die Tankstelle befindet sich in der Nähe der Einmündung "Am Wäcker".

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell