Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Festnahme nach Verfolgungsfahrt

Marienheide (ots)

Am Mittwochnachmittag (25. September), um kurz nach 17 Uhr, meldete ein Zeuge der Polizei einen Autofahrer, der in Gummersbach-Herreshagen durch seine unsichere und teilweise rücksichtslose Fahrweise auffiel, und in Richtung Marienheide-Zentrum unterwegs war. Die hinzugerufene Polizei beabsichtigte den Fahrer im Bereich Marienheide-Kotthausen zu kontrollieren und gab entsprechende Anhaltezeichen. Der Fahrer versuchte daraufhin zu flüchten und kollidierte in der Folge mit einem Verkehrszeichen im Bereich des Kreisverkehrs B246 / Vor den Kreuzbirken und in der Straße "Lockenfeld" mit einem Baum. Polizisten gelang es schließlich, den Fahrer im Bereich der Straße "Vor den Kreuzbirken" zu stoppen. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 34-jährigen Mann, ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Ermittlungen ergaben, dass der 34-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, sein Auto nicht zugelassen und die ukrainischen Kennzeichen an seinem Fahrzeug gestohlen waren. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an, da er nach eigenen Angaben vor der Fahrt Drogen konsumiert hatte. Sein Fahrzeug wurde sichergestellt. Der 34-Jährige wurde in Bergisch Gladbach einem Bereitschaftsrichter vorgeführt, der ihn unter Auflagen wieder auf freien Fuß setzte. Auf ihn wartet nun ein umfangreiches Strafverfahren.

