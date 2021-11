Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 031121-858: Unfall beim Abbiegen

Bergneustadt (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Krad hat sich der 58-jährige Zweiradfahrer leichte Verletzungen zugezogen.

Der 58-jährige Bergneustädter fuhr am Dienstag (2. November) um 9:30 Uhr mit seinem Piaggio-Roller auf der Bergstraße aus Richtung Zentrum kommend in Richtung Hackenberg. Eine 55-jährige Bergneustädterin fuhr zu dieser Zeit mit ihrem grünen VW Caddy auf der Straße "Hunschlade" und wollte auf die vorfahrtsberechtigte Bergstraße in Richtung Hackenberg abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 58-jährigen Kradfahrer. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Rollerfahrer zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

An dem Caddy entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

