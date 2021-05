POL-ME: Rotlicht übersehen (Haan) -210567

Polizei Mettmann

Am Samstag, 15.05.21, kam es in Haan gegen 12:00 Uhr zu einem Unfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren und hoher Sachschaden entstand.

Eine 42-jährige Erkratherin befuhr mit ihrem PKW Honda die L357 in Fahrtrichtung Haan-Gruiten. Sie bemerkte zu spät, dass die Lichtzeichenanlage an der Kreuzung L347/ Landstraße/ Bundesautobahn 46 für sie auf Rotlicht umgesprungen war. Trotz einer eingeleiteten Gefahrenbremsung kollidierte sie mit einem kreuzenden 27-jährigen Solinger, welcher in seinem Mercedes-Benz von der Landstraße geradeaus auf die Bundesautobahn 46 in Fahrtrichtung Wuppertal auffahren wollte.

Durch die Kollision und das plötzliche Stoppen der Fahrzeuge fuhr dem Solinger eine dahinter fahrende 40- jährige Frau aus Solingerin mit ihrem PKW Ford auf.

Glücklicherweise wurde durch den Unfall niemand verletzt. Die Fahrzeuge der Erkratherin und des Solingers wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Der gesamte Sachschaden wird auf weit über 30.000 Euro geschätzt.

Durch den Unfall kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen; eine temporäre Verkehrsregelung durch die Polizei war erforderlich.

