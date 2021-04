Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Auto angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Dienstagmittag (06.04.2021, 13.10 Uhr) hat ein Unbekannter das Auto eines 26-Jährigen in Oelde beschädigt. Anschließend ist der Unbekannte weitergefahren, ohne seine Personalien zu hinterlassen und die Polizei zu informieren.

Der 26-jährige Oelder hatte seinen schwarzen Seat Leon in einem Garagenhof an der Hans-Böckler-Straße in Oelde abgestellt. Zwischen 13.10 Uhr und 13.20 Uhr ist ein unbekanntes Fahrzeug gegen das Auto gestoßen und hat es auf der rechten Seite beschädigt. Anschließend fuhr der Beteiligte weiter.

Wer hat den Zusammenstoß beobachtet oder kann Angaben zu dem Beteiligten machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell