Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 060619-531: Zwei Verletzte bei Unfall auf der Ispingrader Straße

Radevormwald (ots)

Zwei Verletzte und hohen Sachschaden forderte am Mittwoch (5. Juni) ein Verkehrsunfall auf der Ispingrader Straße. Ein 42-jähriger Paketzusteller war gegen 13.10 Uhr auf der Ispingrader Straße stadtauswärts gefahren und mit dem PKW eines 37-Jährigen zusammengestoßen, der von dem Drosselweg auf die Ispingrader Straße abbog. Sowohl der 37-Jährige aus Radevormwald als auch der Paketzusteller mussten mit einem Rettungswagen in das Radevormwalder Krankenhaus gebracht werden; sie konnten dieses aber nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro.

