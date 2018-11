Ulm (ots) - Am Mittwoch kaufte ein Mann gegen 12.15 Uhr auf dem Göppinger Wochenmarkt Mandarinen. Danach interessierte er sich für Kartoffeln. Dazu musste sich die Verkäuferin umdrehen. Als sie sich wieder dem Mann zuwandte, war der verschwunden. Die Geldkassette auch.

Wie die Verkäuferin der Polizei mitteilte, ist der Dieb etwa 40 Jahre alt, 1,70 m groß und hat kurze, braune Haare. Er trug eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose. Der Mann sprach deutsch mit leichtem Akzent. Das Polizeirevier Göppingen (07161/632360) ermittelt wegen Diebstahls und sucht den Täter.

Ähnlich erging es am Mittwoch gegen 12.45 Uhr einem Verkäufer auf dem Krämermarkt in Bad Boll. Ein Mann lenkte den Verkäufer ab. Ein Zweiter öffnete die Fahrertür des Autos. Dort lag eine Geldbörse. Diese nahm der Dieb an sich. Die Täter flüchteten. Nach ihnen sucht jetzt der Polizeiposten Bad Boll (07164/12024).

Die Diebe sollen etwa 35-40 Jahre alt, etwa 1,80 m groß sein und kurze Haare haben. Sie trugen dunkle Kleidung.

Bereits am Dienstag wurde ein Rentner in der Sonnengasse in Ehingen von einem unbekannten Mann angesprochen. Er bat darum Geld zu wechseln. Hilfsbereit zog der 73-Jährige seinen Geldbeutel. Als er nach Kleingeld suchte, lenkte der Unbekannte den Mann geschickt ab. Der Senior bemerkte deshalb nicht, wie der Dieb sich Geld aus der Börse angelte. Der Bestohlene bemerkte dies erst später und erstattete Anzeige. Nach diesem Täter sucht jetzt das Polizeirevier Ehingen (07391/5880). Der Bestohlene schätzt den Dieb auf etwa 50 Jahre, 1,85 m groß und schlank. Er war mit einem schwarzen Mantel bekleidet.

Hinweis: Viele Trickdiebe täuschen eine Notlage vor. Sie versuchen nur an das Geld der Opfer zu kommen. Wer Geld wechselt, zückt seinen Geldbeutel. Damit weiß der Dieb, wohin er greifen muss. Er hat viel leichteren Zugriff auf den Inhalt. Hilfsbereite Menschen werden abgelenkt und bemerken oft nicht, dass jemand in den Geldbeutel oder in die Tasche greift. Diebe und Betrüger gehen dabei sehr geschickt vor. Deshalb Geld, Scheckkarten, Schlüssel und Papiere auf verschlossene Innentaschen verteilen und dicht am Körper tragen.

Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

