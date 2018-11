Ulm (ots) - In der Nacht wurde ein VW angefahren. Dieser stand auf dem Parkplatz in Seligweiler. Das Auto wurde an der Front stark beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete. Der Schaden beträgt etwa 4.000 Euro. Die Polizei Langenau (07345/92900) sucht nun den Verursacher.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst drohen Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug.

+++++2203005

