Ulm (ots) - Eion 79-Jähriger fuhr gegen 9.30 Uhr mit dem Traktor von Heufelden in Richtung Blienshofen. Kurz nach Ortsausgang kam von hinten ein 62-Jähriger. Dessen Mercedes stieß mit dem Heck des Traktors zusammen. Der Fahrer schleuderte vom Traktor und kam neben der Straße zum Liegen. Trotz aller Hilfe durch einen Notarzt und Rettungskräfte starb der Mann noch an der Unfallstelle. Polizeibeamte verständigten die Angehörigen über dessen Tod. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beträgt etwa 17.000 Euro. Die Kreisstraße war bis etwa 13 Uhr gesperrt.

Die Verkehrspolizei Laupheim (Telefon-Nr.: 07392/96300) ermittelt jetzt die Ursache des Unfalles.

