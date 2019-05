Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 020519-429: Unfall vermutlich nicht bemerkt und weitergefahren

Hückeswagen (ots)

Am Dienstag (30. April) kam es im Bergischen Kreisel zu einer leichten Berührung zweier Autos - während der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug anhielt und die Polizei verständigte, fuhr das vermutlich beschädigte Auto weiter. Gegen 09.15 Uhr war der Fahrer eines schwarzen Citroen C-Crosser von der Bachstraße aus kommend in den Kreisverkehr gefahren und dabei leicht an die Seite eines im Kreisverkehr fahrenden Autos gekommen. Der Citroen-Fahrer hielt an der nächsten Bushaltestelle an und stellte an seinem Fahrzeug einen Schaden im Bereich der Stoßstange fest. Zu dem vermutlich ebenfalls unfallbeschädigten Auto seines Unfallgegners konnte er keine weiteren Angaben machen. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

