Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 020519-427: Einbruch in Elektronikgeschäft

Radevormwald (ots)

Über eine Hintertür sind Unbekannte in ein Ladenlokal auf der Kaiserstraße eingedrungen und haben dort Mobiltelefone, Tablets und Druckerzubehör aus der Auslage gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 22.00 Uhr am 1. Mai und 10.00 Uhr des darauffolgenden Tages. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

