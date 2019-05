Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 020519-426: Zwei E-Bikes gestohlen

Gummersbach (ots)

Von einer Terrasse eines Mehrfamilienhauses in der Gummersbacher Innenstadt haben Unbekannte zwischen 19.00 Uhr am 1. Mai und 07.00 Uhr des 2. Mai zwei schwarze E-Bikes gestohlen. Die mit einem Bügelschloss und einer zusätzlichen Kette verschlossenen Rädern waren allerdings ohne Akku abgestellt, so dass die Täter die elektrische Unterstützung nicht nutzen konnten. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

