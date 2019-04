Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 260419-401: Einbrecher nahmen Tresor mit

Bergneustadt (ots)

Bei einem Einbruch in ein Kosmetikstudio an der Kölner Straße haben die Täter in der Nacht zu Donnerstag (24./25. April) eine gläserne Eingangstüre zerstört. Gegen 05.30 Uhr war der Einbruch der Polizei wegen der in Scherben liegenden Eingangstüre gemeldet worden. Neben Wechselgeld nahmen die Einbrecher auch einen kleinen Tresor sowie einen sogenannten Hydrafacial Laser mit. Bei Hinweisen zu dem Einbruch melden Sie sich bitte bei dem Krimininalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

