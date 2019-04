Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 260419-401: Sechs Autos aufgebrochen

Wipperfürth (ots)

Bei einem Autohändler in Wipperfürth-Hämmern haben Diebe in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (24./25. April) sechs Autos aufgebrochen. Die Täter schlugen jeweils eine Seitenscheibe der auf dem Ausstellungsgelände abgestellten Fahrzeuge ein. Anschließend drangen sie in den Fahrgastraum ein und demontierten Lenkräder, Airbags und Teile der Instrumententafel. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die sich in der Zeit zwischen 19.00 und 07.00 Uhr in dem Bereich aufgehalten haben, nimmt die Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

