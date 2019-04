Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 250419-398: Hochwertige Autoräder gestohlen

Gummersbach (ots)

Einen kompletten Satz Räder haben Diebe in der Nacht zu Mittwoch (23./24. April) von einem Mercedes in Gummersbach-Derschlag abmontiert. Der bei einem Autohändler an der Kölner Straße abgestellte Wagen war mit hochwertigen 19-Zoll-Rädern der Marke AMG ausgestattet. Mitarbeiter des Autohauses fanden den Wagen am Morgen auf Pflastersteinen stehend vor, welche die Diebe offenbar mitgebracht hatten. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell