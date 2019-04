Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 250419-397: Osterurlaub zu Einbruch genutzt

Gummersbach (ots)

Eine böse Überraschung erlebten die Bewohner eines Hauses in der Straße "Am Höchst" - nach der Rückkehr aus dem Osterurlaub stellten sie einen Einbruch in ihr Einfamilienhaus fest. Zwischen dem 13. und dem 24. April hatten Unbekannte eine Terrassentür des Hauses aufgehebelt und waren bei der Durchsuchung auf Bargeld, Sparbücher, einen Laptop und eine externe Festplatte gestoßen, die sie mitnahmen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in diesem Zusammenhang richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

