Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 260419-399: Kennzeichen gestohlen

Waldbröl (ots)

In der vergangenen Nacht (25./26. April) haben Unbekannte die Kennzeichen WÜM - M 22 von einem in der Baumener Straße abgestellten VW Golf gestohlen. Die Tatzeit lag zwischen 21.30 und 06.00 Uhr. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990.

