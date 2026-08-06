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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Sturz mit Kleinkraftrad unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Euskirchen (ots)

Am heutigen Donnerstag (6. August) kam es gegen 4.30 Uhr auf der Straße "Im Kleinefeldchen" in Euskirchen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 31-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 31-Jährige mit seinem Kleinkraftrad die Straße "Im Kleinefeldchen" aus Richtung Jahnstraße kommend in Fahrtrichtung Kessenicher Straße. Der Mann beabsichtigte, mit seinem Kleinkraftrad auf den Gehweg aufzufahren. Dabei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kam zu Fall. Der 31-Jährige wurde bei dem Sturz schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach eigenen Angaben hatte der Mann zuvor Alkohol konsumiert. Zudem führte er Betäubungsmittel mit sich. Der 31-Jährige war nicht im Besitz einer für das Kleinkraftrad erforderlichen Fahrerlaubnis. Aufgrund des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Das Kleinkraftrad wurde zur technischen Überprüfung beschlagnahmt. Es wurden Anzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln sowie wegen Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge berauschender Mittel gefertigt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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