Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw-Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Mechernich (ots)

Am gestrigen Mittwoch (5. August) befuhr ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Zülpich um 7.30 Uhr die Kreisstraße 20 aus Richtung Zülpich-Bürvenich kommend in Fahrtrichtung Mechernich-Floisdorf.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 23-Jährige mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich anschließend und kam im angrenzenden Graben zum Stillstand. Der 23-jährige Pkw-Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden vom Verkehrskommissariat aufgenommen.

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