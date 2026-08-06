Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Pkw-Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt
Mechernich (ots)
Am gestrigen Mittwoch (5. August) befuhr ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Zülpich um 7.30 Uhr die Kreisstraße 20 aus Richtung Zülpich-Bürvenich kommend in Fahrtrichtung Mechernich-Floisdorf.
Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 23-Jährige mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich anschließend und kam im angrenzenden Graben zum Stillstand. Der 23-jährige Pkw-Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden vom Verkehrskommissariat aufgenommen.
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