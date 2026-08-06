PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw-Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Mechernich (ots)

Am gestrigen Mittwoch (5. August) befuhr ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Zülpich um 7.30 Uhr die Kreisstraße 20 aus Richtung Zülpich-Bürvenich kommend in Fahrtrichtung Mechernich-Floisdorf.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 23-Jährige mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich anschließend und kam im angrenzenden Graben zum Stillstand. Der 23-jährige Pkw-Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden vom Verkehrskommissariat aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 06.08.2026 – 12:50

    POL-EU: Zwei Männer nach gewerbsmäßigem Diebstahl vorläufig festgenommen

    Euskirchen (ots) - Am Mittwoch, 5.August, um 18.20 Uhr, fiel Polizeibeamten auf der Straße "Keltenring" in Euskirchen ein mit zwei Männern im Alter von 30 und 31 Jahren besetzter Pkw auf. Beim Erblicken der Polizeibeamten machten die beiden Männer einen nervösen Eindruck. Die Beamten forderten die Insassen daraufhin auf, den Pkw anzuhalten. Unmittelbar darauf ...

    mehr
  • 06.08.2026 – 12:48

    POL-EU: Nächtliche Müllcontainer-Fahrt endet mit Wasserfontäne

    Euskirchen (ots) - In den frühen Morgenstunden des heutigen Donnerstags (6. August) kam es gegen 2.20 Uhr auf der "Roitzheimer Straße" zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz. Eine Zeugin beobachtete zunächst zwei bislang unbekannte Personen, die offenbar kurzerhand einen Müllcontainer als nächtliches Fortbewegungsmittel auserkoren hatten und diesen die Straße ...

    mehr
  • 05.08.2026 – 13:15

    POL-EU: 17-Jähriger flüchtet mit E-Scooter vor der Polizei

    Weilerswist (ots) - Am heutigen Mittwoch, 5. August, gegen 1.35 Uhr, fiel Polizeibeamten im Rahmen der Streife ein 17-jähriger Jugendlicher aus Weilerswist auf, der mit einem E-Scooter mit hoher Geschwindigkeit die "Kölner Straße" in Weilerswist befuhr. Die Polizeibeamten nahmen die Verfolgung auf. Dabei wurden Geschwindigkeiten von bis zu etwa 80 km/h erreicht. Der 17-Jährige versuchte anschließend, sich über eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren