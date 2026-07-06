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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Versuchter Einbruch in Schule

Zülpich (ots)

Im Zeitraum von Samstag (4. Juli), 20 Uhr, bis Sonntag (5. Juli), 20 Uhr, versuchten Unbekannte die Seiteneingangstüre einer Schule im Keltenweg in Zülpich zu öffnen. Der Versuch scheiterte. Es erfolgte keine ausreichende Öffnung der Türe um das Gebäude zu betreten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des versuchten besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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