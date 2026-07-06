POL-EU: Versuchter Einbruch in Schule

Euskirchen-Kuchenheim (ots) - Am Sonntag (5. Juli) gegen 12 Uhr wurde ein 44-jähriger Mann aus Euskirchen auf einem Feldweg in der Nähe der Straße "Ratsheimer Hof" in Euskirchen-Kuchenheim durch einen Zeugen bewusstlos neben seinem E-Scooter liegend aufgefunden. Der Zeuge setzte umgehend einen Notruf ab. Kurz nach dem Eintreffen der Rettungskräfte erlangte der Mann wieder das Bewusstsein und gab an, keine Hilfe zu ...

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