Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Versuchter Einbruch in Schule
Zülpich (ots)
Im Zeitraum von Samstag (4. Juli), 20 Uhr, bis Sonntag (5. Juli), 20 Uhr, versuchten Unbekannte die Seiteneingangstüre einer Schule im Keltenweg in Zülpich zu öffnen. Der Versuch scheiterte. Es erfolgte keine ausreichende Öffnung der Türe um das Gebäude zu betreten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des versuchten besonders schweren Diebstahls aufgenommen.
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