Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Schwer verletzter E-Scooter-Fahrer aufgefunden

Euskirchen-Kuchenheim (ots)

Am Sonntag (5. Juli) gegen 12 Uhr wurde ein 44-jähriger Mann aus Euskirchen auf einem Feldweg in der Nähe der Straße "Ratsheimer Hof" in Euskirchen-Kuchenheim durch einen Zeugen bewusstlos neben seinem E-Scooter liegend aufgefunden. Der Zeuge setzte umgehend einen Notruf ab. Kurz nach dem Eintreffen der Rettungskräfte erlangte der Mann wieder das Bewusstsein und gab an, keine Hilfe zu benötigen. Anschließend setzte er seine Fahrt über landwirtschaftliche Wege in Richtung Euskirchen-Großbüllesheim fort. Im weiteren Verlauf konnte der verletzte E-Scooter-Fahrer in der Ortslage Euskirchen-Großbüllesheim durch Polizeibeamte angetroffen und angehalten werden. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung an den Rettungsdienst übergeben. Der 44-Jährige gab nach erfolgter Belehrung an, aus bislang ungeklärten Gründen gestürzt zu sein.

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