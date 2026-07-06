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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Schwerpunktkontrollen im Rahmen des Linksrheinischen Qualitätszirkels

Kreis Euskirchen (ots)

Am Sonntag (5. Juli) führte die Kreispolizeibehörde Euskirchen im Rahmen des Linksrheinischen Qualitätszirkels (LQZ) Geschwindigkeitskontrollen im Kreisgebiet durch. Kontrollstellen wurden unter anderem in den Bereichen Bad Münstereifel und Kall eingerichtet. Im Verlauf des Einsatzes stellten Polizeibeamte ein Kraftrad sicher. Dabei stellten die Polizeibeamten fest, dass am Endschalldämpfer der vorgeschriebene Schallabsorber fehlte. Aufgrund der dadurch verursachten unzulässigen Geräuschentwicklung wurde das Kraftrad sichergestellt. Im Rahmen der Geschwindigkeitsüberwachung auf der Bundesstraße 266 bei Kall fiel Polizeibeamten zudem ein "Microcar" auf. Der Fahrer steht im Verdacht, das Fahrzeug ohne die erforderliche Fahrerlaubnis geführt zu haben. Darüber hinaus besteht der Verdacht, dass das Fahrzeug unzulässigerweise als Krankenfahrstuhl versichert wurde. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Das Fahrzeug wird nun einer technischen Untersuchung unterzogen. Während der Geschwindigkeitskontrollen wurden insgesamt 203 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, darunter 53 Krafträder. Die höchste gemessene Geschwindigkeit bei einem Kraftrad betrug 104 km/h bei erlaubten 70 km/h. Ein Pkw wurde mit 128 km/h bei zulässigen 70 km/h gemessen. Für das laufende Jahr sind weitere regelmäßige Kontrolltage im Rahmen des Linksrheinischen Qualitätszirkels geplant. Ziel des länder- und behördenübergreifenden Kontrollkonzepts ist es, das Unfallaufkommen sowie insbesondere Verkehrsunfälle mit schweren nachhaltig zu reduzieren.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
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Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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