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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Vermehrte Betrugsversuche durch Schockanrufe im Kreis Euskirchen

Kreis Euskirchen (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es im Kreis Euskirchen zu mehreren Betrugsversuchen durch sogenannte Schockanrufe sowie durch das Auftreten falscher Gewinnspielanbieter und einen Fall von Phishing im Zusammenhang mit Online-Banking. In einem Fall wurde eine Seniorin auf ihrem Festnetztelefon von bislang unbekannten Tätern kontaktiert. Diese gaben sich als Mitarbeiter eines Gewinnspielunternehmens aus und teilten mit, die Angerufene habe im Rahmen eines Gewinnspiels einen Geldgewinn im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich erzielt. Zur angeblichen Auszahlung seien zunächst 900 Euro für notarielle Abwicklungen erforderlich. Obwohl der Seniorin bewusst war, dass sie an keinem Gewinnspiel teilgenommen hatte, führte sie das Gespräch zunächst aus Neugier fort. Im weiteren Verlauf wurde sie aufgefordert, den Betrag nicht in bar abzuheben, sondern stattdessen Geschenkkarten im Wert von 900 Euro zu erwerben. Dieser Aufforderung kam die Seniorin nicht nach. In einem weiteren Fall kam es zu einem sogenannten Schockanruf. Eine weibliche Stimme gab sich als Tochter der Senioren aus und weinte am Telefon. Im weiteren Verlauf übernahm eine angebliche Polizeidienststelle das Gespräch. Die Senioren wurden darüber informiert, ihre Tochter habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Kind tödlich verletzt worden sei. Zur Abwendung einer Untersuchungshaft solle eine Kaution in Höhe von 120.000 Euro gezahlt werden. Zudem wurden die Senioren aufgefordert, über das Gespräch zu niemandem zu sprechen. Im Rahmen eines weiteren Vorfalls wurde ein Geschädigter durch unbekannte Täter im Zusammenhang mit angeblichen Bankaktivierungen telefonisch kontaktiert. Dabei gaben sich die Täter als Bankmitarbeiter aus und forderten den Geschädigten auf, einen QR-Code zur Aktivierung einer Secure-App zu scannen und weiterzuleiten. In der Folge kam es zu unberechtigten Abbuchungen im unteren bis mittleren vierstelligen Eurobereich. Die Karte wurde anschließend gesperrt. Die Täter versuchten in allen bekannt gewordenen Fällen, die Betroffenen zu Zahlungen zu bewegen oder unberechtigt Zugriff auf Konten zu erlangen. Die Taten blieben überwiegend im Versuchsstadium. Es liegen bislang keine Täterhinweise vor. Die Polizei Euskirchen warnt erneut ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche. Echte Polizeibeamte, Justizbehörden oder Bankmitarbeiter fordern niemals telefonisch Geld, Kautionen oder die Weitergabe sensibler Daten. Im Zweifel sollte das Gespräch sofort beendet werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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