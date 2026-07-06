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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Gestohlener E-Scooter am Bahnhof sichergestellt - vorläufige Festnahme

Euskirchen (ots)

Am Bahnhof in Euskirchen kam es am Samstag (4. Juli) um 8.46 Uhr zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein Zeuge über den Polizeinotruf mitgeteilt hatte, dass eine männliche Person dort einen E-Scooter zum Kauf anbiete. Nach Angaben des Zeugen habe der Beschuldigte ihm den E-Scooter zum Kauf angeboten. Im Rahmen der polizeilichen Überprüfung konnte der 57-jährige aus Euskirchen sitzend neben dem E-Scooter angetroffen werden. Vor Ort wurde festgestellt, dass der E-Scooter im Mai 2026 im Rahmen eines besonders schweren Falls des Diebstahls entwendet und zur Fahndung ausgeschrieben worden war. Der Mann ist in der Vergangenheit bereits einschlägig, insbesondere im Zusammenhang mit Eigentumsdelikten, aufgefallen. Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam der Polizeiwache Euskirchen zugeführt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich der Hehlerei aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

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Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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