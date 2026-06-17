Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: Stromausfall nach Trafobrand in Stenern

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FW Bocholt (ots)

Die Feuerwehr Bocholt wurde am Mittwoch, 17. Juni 2026, um 13:14 Uhr zu einem Brand an einer Trafostation am Bernhard-Kampshoff-Weg alarmiert. Ein Anwohner hatte der Leitstelle gemeldet, dass Rauch aus der Trafostation austrete und Brandgeruch wahrnehmbar sei.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte trat bereits dichter, dunkler Rauch aus der Trafostation aus. Es handelte sich hier um eine 10kV Trafostation welche die Spannung auf 400V heruntertransformiert.

Aufgrund der bestehenden Gefahr durch elektrische Spannung konnten zunächst keine direkten Löschmaßnahmen vorgenommen werden. Die Feuerwehr beschränkte sich daher auf Sicherungsmaßnahmen sowie die Kühlung der Anlage von außen.

Nachdem die Mitarbeiter der zuständigen stadtwerker die Trafostation spannungsfrei geschaltet und geerdet hatten, konnte die Brandbekämpfung durch einen Trupp unter schwerem Atemschutz aufgenommen werden. Der Brandherd befand sich im Bereich der Niederspannung der Trafostation und konnte zügig abgelöscht werden.

Die stadtwerker arbeiten derzeit daran, die Stromversorgung im betroffenen Bereich schnellstmöglich wiederherzustellen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Feuerwehr Bocholt war mit drei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften bis ca. 14:30 Uhr vor Ort. Unterstützt wurden die Maßnahmen durch die Polizei sowie die Mitarbeiter der stadtwerker.

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