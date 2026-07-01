Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pakete geöffnet

Nettersheim (ots)

Am Montag (29. Juni) beobachtete ein Zeuge gegen 19.30 Uhr im Bereich der Ahestraße im Nettersheimer Ortsteil Engelgau zwei unbekannte Männer, die sich mit einem Auslieferungsfahrzeug auf einer Nebenstraße aufhielten und mehrere Pakete aus dem Fahrzeug öffneten. Als die Männer den Zeugen bemerkten, schlossen sie die Heckklappe und entfernten sich von der Örtlichkeit. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Unterschlagung sowie der Verletzung des Briefgeheimnisses aufgenommen. Eine der Personen kann wie folgt beschrieben werden:

- südländisches Erscheinungsbild - etwa 180-185 cm groß - schmale Statur - leicht gelockte schwarze Haare - weißes T-Shirt mit Printaufdruck - hellblaue Jeans - weiße Schuhe

Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

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