Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Diebstahl von Baumaschinen
Mechernich (ots)
Im Zeitraum von Freitag, 26. Juni, 14 Uhr, bis Montag, 29. Juni, 11.30 Uhr, entwendeten Unbekannte mehrere Baumaschinen von dem umzäunten Betriebsgelände der Kläranlage in Mechernich-Burgfey (hinter dem Tierheim). Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -
Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209
E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de
Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell