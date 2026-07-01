POL-EU: Diebstahl von Baumaschinen

Euskirchen (ots) - Nach einem Public Viewing in Euskirchen ist ein 46-jähriger Mann aus Sachsen in der Nacht zu Dienstag (30. Juni) im Polizeigewahrsam gelandet. Gegen 1.35 Uhr bemerkten Polizeibeamte den Mann auf der Hochstraße. Bei sommerlichen Temperaturen hatte er zuvor offensichtlich in der Öffentlichkeit uriniert. Als die Einsatzkräfte ihn darauf ansprachen, reagierte der Mann sofort aggressiv. Im Verlauf der ...

mehr